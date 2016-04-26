Наприкінці травня у Дніпропетровську відбудеться перший чемпіонат області з плавання серед воїнів АТО

Як розповіли в прес-службі Дніпропетровської ОДА, повідомляє 056.ua, для того, щоб стати учасником спортивного змагання, достатньо зателефонувати за телефоном: (067) 63-21-149. У заявку впишуть ім'я та прізвище, вік, спортивну категорію, в яких військах служив майбутній учасник змагання та його контактний телефон.

"Щоб демобілізовані швидше адаптувалися до мирного життя, ми постійно їх підтримуємо. Організовані безкоштовні курси з програмування, англійської, водіння. Разом з освітніми проектами реалізуємо і спортивні. Зараз йде підготовка до першого відкритого чемпіонату з плавання. З ідеєю виступили самі бійці – Дніпропетровська ОДА підтримала ініціативу", – зазначив глава регіону Валентин Резніченко.

Перший відкритий чемпіонат з плавання відбудеться у Дніпропетровську 28 травня. У ньому візьмуть участь бійці АТО і волонтери. Можуть приєднатися і їх родичі.

Прикладом для всіх стануть АТОшники з обмеженими можливостями. На плавальних доріжках вони продемонструють волю до життя і стійкості духу.

Учасники будуть змагатися на 50-метровій дистанції. Кожен буде плисти тим стилем, який є для нього найбільш зручним. Професійні плавці будуть боротися за нагороди в номінації «Я – чемпіон», а любителі – у номінації «Я – молодець».

Також військові та волонтери зможуть об'єднатися в команди і пройти етапи естафети. Загальний сенс – дістатися до фінішу швидше всіх і торкнутися бортика басейну.

Для участі в чемпіонаті обов'язкові дві умови: наявність медичної довідки на відвідування басейну і допінг-перевірка.

Чемпіонат буде приймати палац водних видів спорту «Метеор», який знаходиться в Дніпропетровську, по вул. Макарова, 27а.

Змагання проходитимуть за підтримки Дніпропетровської ОДА та обласної асоціації учасників АТО. Переможців та призерів чекають медалі, пам'ятні призи.