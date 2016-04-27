Індонезія скасувала візи для українців

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Індонезії. Безвізовий режим в’їзду застосовується до власників звичайних, службових та дипломатичних паспортів.

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"Українці можуть подорожувати в Індонезію без віз з метою туризму, відвідання родини, соціальною метою, для здійснення обміну у галузі мистецтва та культури, виконання короткотермінових урядових службових обов’язків, проведення лекцій та семінарів, відвідання нарад головних офісів або філій міжнародних компаній в Індонезії, транзиту до інших країн", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що безвізовий режим не застосовується для осіб, які відвідують Індонезію з журналістською метою.