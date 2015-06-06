Україна хоче домовитися з Канадою про багаторазові візи на 10 років

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна хоче домовитися з Канадою про можливість отримання українцями багаторазових віз терміном на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у Києві під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером.

Глава держави наголосив, що Україна та Канада проводять консультації щодо візового діалогу.

"Кожна країна має свій формат консультацій з візового діалогу. Сьогодні ранком у нас відкрився один напрямок співпраці з Японією - з візової лібералізації…", - зазначив Порошенко.

Читайте такожПорошенко доручив до 17 серпня виконати всі технічні завдання для отримання безвізового режиму з ЄСЗа словами Порошенка, також розпочато візовий діалог з Канадою. Зокрема, президент наголосив, що під час консультацій з Канадою Україна ставить за мету добитися, щоб більшість віз, які видаються, були багаторазовими, і видавалися вони на десять років. За словами президента, мова йде про безпрецедентне збільшення терміну дії віз.

Разом з тим Порошенко зазначив, що Україна також пропонує спростити процедуру отримання канадських віз.