Ахметов не радить уряду втручатися в політику Нацбанку

Народний депутат України Рінат АХМЕТОВ вважає, що для мотивування українського експорту слід вдаватися до інших інструментів, ніж зміна валютно-курсової політики.

Про це Р.АХМЕТОВ заявив, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

При цьому він не уточнив, які саме інші інструменти мотивації експорту повинен задіяти уряд, зазначивши при цьому, що валютно-курсова політика є виключно прерогативою НБУ. «Потрібно проаналізувати, хоча я думаю, що тут спеціальне благо для експорту створювати не треба», - сказав він додавши, що потрібно чимось мотивувати експорт, тому що на сьогоднішній день йде експортно-імпортний дисбаланс. «Я хочу сказати, що будь-який уряд не повинен втручатися в політику НБУ», - сказав Р.АХМЕТОВ.