У бійці між торговцями і татарами в Бахчисараї взяли участь по 300 осіб

У Бахчисараї сталося чергове зіткнення між кримськими татарами, які вимагають закрити центральний ринок міста, і торговцями.

За даними Центру громадських зв`язків ГУМВС у Криму, в бійці з обох боків брали участь приблизно по 300 осіб. В результаті зіткнення 4 людей отримали синці та подряпини, в одного зламана нога.

Кримські татари вимагають закрити центральний ринок Бахчисарая, оскільки на його місці розташований стародавній мусульманський цвинтар і кілька мавзолеїв кримських ханів. Вони влаштували пікет біля районної адміністрації. Туди ж на мітинг прийшли торговці, які виступають категорично проти закриття ринку.

Міліція не змогла стримати натовп, зчинилася бійка. Її учасники застосували каміння, палиці, арматуру і димові шашки. На місце події було вислано міліційне підкріплення і 50 бійців з підрозділу «Беркут». З Сімферополя також прибула оперативно-слідча група.