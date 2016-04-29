Москаль заявив про повну декомунізацію Закарпаття

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Всі Леніни, Дзержинські, Кірови, Комсомольські, Жовтневі викинуті на смітник історії. Замість них з’явилися вулиці не тільки Джона Леннона чи Енді Воргола. Область стала єдиною в Україні, в якій "декомунізовані" вулиці перейменовані на честь усіх загиблих на Донбасі героїв. Така була моя принципова позиція", - розповів Москаль.

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Водночас голова Закарпатської ОДА зазначив, що є маса людей, які протестують проти цього.

Як приклад Москаль навів два населені пункти - селище Великий Березний і село Клячанове. За його словами, в обох населених пунктах мешканці виступили проти перейменування вулиць на честь їхніх загиблих в АТО земляків.

За його словами, такі приклади показують, як глибоко в’їлася комуністична пропаганда у свідомість закарпатців, і наскільки вони далекі від того, що відбувається на Донбасі.