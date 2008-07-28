Збитки від втрати урожаю зернових можуть становити від 5 до 7 млрд. грн.

Збитки від втрат урожаю цього року можуть становити від 5 до 7 млрд. грн. Про це повідомляє видання «Коментарі» в № 28 (134) за 25 липня ц.р. з посиланням на експертів.

Згідно з повідомленням, оптимальні агротехнологічні терміни літніх жнив становлять 14–15 днів, і затягування термінів жнив на тиждень-два призводить до втрат 10–30% урожаю. Проте в Україні реальні терміни прибирання зернових в 1,5–2 рази вищі, ніж на це відведено агротехнологічними нормами. Зокрема, за даними газети, господарства Криму й Одеської області ще в червні першими почали збирання ранніх зернових, але роботи тривають дотепер, хоча вже закінчується липень, тобто жнива захопили 10–15 зайвих днів. «Аналогічна ситуація і в інших регіонах, де роботи на два-три дні припиняли через зливи або затягували з банальної причини браку комбайнів», - сказано в матеріалі газети. За даними видання, якщо за мінімальний показник втрат зерна прийняти 10%, то в цифровому виразі в полі залишиться близько 4,5 млн. т зерна (виходячи з прогнозованих обсягів зерна 43–48 млн. т). Враховуючи, що на сьогодні зерно коштує не менше 1 тисячі гривень за тонну, «недобір» аграріїв становитиме близько 5 млрд. грн., зазначає газета. Якщо врожай цього року вдвічі перевищить торішній показник, то, відповідно, і втрати сягнуть майже 7 млрд. грн, прогнозує газета, адже що більший урожай, то більші втрати.

Довідка УНІАН. Цього року в Україні очікується врожай зернових понад 40,4 млн. тонн. 2007 року врожай становив 29,3 млн. тонн, середня врожайність - 18,4 ц/га.