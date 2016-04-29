СБУ затримала чоловіка, який перевозив у маршрутці рідкісний бурштин вартістю 1 млн грн
16:19, 29 квітня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України затримала 34-річного мешканця Київщини, який перевозив оброблений бурштин маршрутним таксі з Рівного до Києва з подальшою метою вивезти його за кордон.
Фото sbu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за попередніми оцінками експертів, ринкова вартість партії каменю становить понад 1 млн грн.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 198 (придбання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Харкові затримали двох громадянок Китаю, які намагалися вивезти з України 35 кілограмів необробленого бурштину.
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