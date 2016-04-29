СБУ затримала чоловіка, який перевозив у маршрутці рідкісний бурштин вартістю 1 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за попередніми оцінками експертів, ринкова вартість партії каменю становить понад 1 млн грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 198 (придбання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Харкові затримали двох громадянок Китаю, які намагалися вивезти з України 35 кілограмів необробленого бурштину.