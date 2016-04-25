В аеропорту Харкова затримали двох китаянок, що намагалися вивезти 35 кілограм бурштину (фото)

Як повідомляє Державна прикордонна служба, жінки були затримані в міжнародному аеропорту "Харків" сьогодні, 25 квітня.

За даними ДПСУ, про наміри іноземних громадян незаконно переправити через кордон бурштин співробітники оперативних підрозділів прикордонного відомства отримали інформацію заздалегідь. Тому в аеропорту були посилені заходи з протидії правопорушенню.

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Громадянок Китаю виявили під час оформлення на рейс, що відлітав до Стамбула. Перевіривши їх багаж, міжвідомча група виявили у валізах необроблений бурштин. Загалом жінки віком 39 та 53 років намагалися вивезти за межі нашої держави близько 35 кілограмів каміння.

В даний час триває перевірка та встановлюються всі обставини правопорушення.