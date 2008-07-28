Алексій II: "Українська церква гаряче бажає повернення розкольників"

Канонічна Українська православна церква (Московського патріархату) гаряче бажає повернення розкольників, заявив патріарх Московський і всієї Русі Алексій Другий.

"Наша Церква гаряче бажає того, що ті її чада, які безрозсудно пішли на сторону далеко, повернулися в дім отчий. Але відбуватися це має відповідно до непорушних канонів Церкви", - сказав Алексій Другий в Києві в Палаці "Україна" на урочистому акті з нагоди святкування 1020-річчя Хрещення Русі.

За словами патріарха, тільки в цьому разі можна уникнути подальших розділень.

Очільник Російської православної цервки нагадав, що в 1992 році Українська церква отримала права самоврядування, щодо широти співставні з правами автокефалії (незалежності), і “успішно виконує своє служіння в складних умовах становлення української держави”.

Патріарх подякував главам і представникам помісних православних церков світу, які прибули на урочистості з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі до Києва, "за прояв православної солідарності".

Водночас Алексій Другий зазначив, що "ті, хто відпав від Церкви, намагаються використовувати щонайменшу тріщину в цій солідарності, щоб створити видимість підтримки їх з боку тієї чи іншої помісної церкви... Все це шкодить, в першу чергу, самим розкольникам, оскільки замість покаяння вони дістають можливість виправдати своїй гріх", - додав патріарх.

Голова УПЦ митрополит Київський і всієї України Володимир подякував патріархові за візит, спільні молитви і святкування ювілею Хрещення Русі і просив його частіше приїздити до України, знайомитися з потребами пастви і ділити з нею радість.

На завершення урочистих виступів в Палаці "Україна" патріархові піднесли великий букет помаранчевих троянд від прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко, зазначає РІА "Новости".

Нині крім канонічної Української православної церкви, очолюваної митрополитом Володимиром, яка знаходиться в юрисдикції Московського патріархату, в Україні діють дві "розкольницькі", за визначенням російського сайту, організації: Українська православна церква (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Обидві структури не визнані жодною з 15 помісних православних церков миру, - пояснює російському читачеві журналіст, - але користуються підтримкою з боку держави, зацікавленої в створенні в Україні єдиної помісної церкви, незалежної від Московського патріархату, можливо, у складі Константинопольського.