Заступник міністра оборони: якщо грошей немає, треба шукати інші шляхи

Для повного вирішення житлової проблеми у Збройних Силах України необхідно понад 9 млрд. грн.

Таку думку в інтерв’ю газеті “Народна армія” висловила заступник міністра оборони України Надія ДЄЄВА.

Як повідомляє видання, ця сума розрахована із урахуванням цін на нерухомість, які визначені Міністерством регіональної політики та будівництва на 2008 рік, визначення середньої площі квартир в залежності від кількості членів сімей військовослужбовців, що перебувають у черзі на отримання житла.

“За простими арифметичними підрахунками, зрозуміло, щоби зняти житлову проблему з порядку денного до 2012 року, необхідно гарантовано виділяти протягом трьох наступних років на будівництво житла не менше 3 млрд. грн., - пояснила Н.ДЄЄВА. - Але давайте будемо реалістами: навряд чи Міністерству оборони виділять такі кошти, тож треба визначати інші шляхи”.

Заступник керівника оборонного відомства також повідомила “Народній армії”, що вже розглянуто низку пропозицій провідних українських та міжнародних банків щодо кредитування інвестиційної програми забезпечення житлом військовослужбовців. Спільно з відповідними центральними органами влади готуються пропозиції та необхідні документи для ухвалення рішень встановленим порядком.

За словами Н.ДЄЄВОЇ, одночасно вже затверджено стандарт Перспективного плану будівництва житла для військовослужбовців у розрізі кожного міста на період 2008-2011 років для повного забезпечення їх житлом із урахування чималої кількості контрактників, які з’являться в процесі переходу до професійного війська.