Пайєтт: необхідно пам'ятати хто є жертвою, а хто агресором у конфлікті на Донбасі

Про це Пайєтт сказав під час відвідування Маріупольського державного університету, поінформували УНІАН у прес-службі Посольства США.

"Найбільш важлива риса - це єдність міжнародної спільноти, наша спільна рішучість, що санкції проти Росії повинні зберігатися у силі до того часу, доки Росія повністю не виконає свої зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами. Як я сказав учора, ми повинні пам'ятати, хто є жертва і агресор у цьому конфлікті, і ми повинні пам'ятати, що Донбас - це Україна", - наголосив посол.

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На його переконання, найкращим прикладом його слів є Маріуполь.

"Я пам'ятаю у лині минулого року, коли я відвідував Краматорськ, я чув, що люди казали: “Ми ніколи не зможемо провести вибори у Маріуполі. Це небезпечно. Це дуже близько до лінії зіткнення”. Але ви мали добрі вибори, які відповідали стандартам ОБСЄ, і сьогодні Маріуполь є частиною демократичної України. Тому ми не збираємося здаватися", - наголосив Пайєтт.

При цьому, говорячи про можливість проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу, посол зазначив, що Сполучені Штати ніколи не казали про терміни проведення цих виборів.

"Те, про що ми говоримо, має стосунок до принципів - вибори повинні відповідати стандартам ОБСЄ", - наголосив Пайєтт.

У цьому зв'язку він повторив слова голови постійного представника США при ООН Саманти Пауер на останньому засіданні Ради безпеки ООН, що обов'язковою передумовою для проведення виборів на Донбасі є безпека. Посол пояснив, що це означає, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання, які вона взяла як підписант Мінських угод.

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За його словами, мета полягає у тому, щоб створити таку систему управління на всій території Донбасу, яка відповідатиме таким самим демократичним стандартам, які "ви маєте тут, у Маріуполі".