Чехія збільшує штат співробітників у консульствах в Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Метою ухваленого такого рішення, за повідомленням чеської сторони, є потреба прискорити розгляду заяв на дозвіл роботи у Чехії, що надходять від українських громадян.

Зокрема, як говориться в ухваленій концепції, у Генеральному консульстві Чехії у Львові кількість консульських працівників збільшиться на 5 осіб.

Розширення штатів працівників у чеських консульствах в Україні має дозволити опрацьовувати щороку до 5 тисяч заяв, які надходять від громадян України на різні види віз, з яких близько 3800 стосуються так званих робочих віз.

Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив державну програму, яка дозволяє у прискореному режимі прийняти на роботу 500 фахівців з України. Передусім ідеться про висококваліфікованих працівників, але також і фахівців середньої ланки з різних галузей промисловості та охорони здоров’я.