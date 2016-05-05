В Україні стартував весняний призов

Такі терміни визначені в указі президента України від 29 березня 2016 року.

«Визначити на 2016 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 5 травня - 30 червня; жовтень – листопад», - йдеться в указі.

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В документі також зазначено, що на строкову військову службу призиваються придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів у травні -червні 2016 року до Збройних Сил та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 16 тис. 615 осіб. З них до ЗСУ - 8 тис. 15 осіб, Національної гвардії - 4 тис. осіб; Державної прикордонної служби - 4 тис. осіб; Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.