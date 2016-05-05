Росія припинила розшук Віри Савченко

20:11, 05 травня 2016
Суспільство
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Адвокат опублікував постанову про скасування розшуку сестри Савченко.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Надії Савчено Ілля Новіков.

"Розшук Віри Савченко припинено", - йдеться в повідомленні.

Новіков опублікував постанову про скасування розшуку сестри Савченко.

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У ньому говориться, що 25 березня 2015 року у зв'язку з тим, що її місцеперебування не було встановлено щодо Віри було винесено постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд і вона була оголошена в розшук, а 28 квітня 2016 року в Грозному дізналися де перебуває сестра Савченко, в зв'язку з чим розшук повинен бути скасований.

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Як повідомляв УНІАН, Віру Савченко, сестру незаконно засудженої в Росії українки Надії Савченко, не випускають з території Росії. Віру Савченко звинувачують у неповазі до чеченському суду, де вона побувала як громадський захисник українських політв'язнів Миколи Карпюка та Станіслава Клыха. Пізніше стало відомо, що Віра змогла перетнути кордон.

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