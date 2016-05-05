В Одесі суд повернув контрабандистці 60 кілограмів бурштину, які було конфісковано під час спроби вивезення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, Апеляційний суд Одеської області ухвалив рішення повернути 59,8 кг бурштину вартістю 2,7 млн грн особі, яка намагалася незаконно вивезти дорогоцінні камені з України.

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Таким чином, апеляційний суд 30 квітня скасував постанову Малиновського районного суду Одеси, якою передбачалася конфіскація бурштину на користь держави.

«Згідно з постановою суду, громадянка України, яка намагалася незаконно вивезти бурштин до Стамбула, відбудеться лише штрафом у 1,7 тис. грн. У той же час 59,8 кг дорогоцінних каменів, які суд першої інстанції постановив конфіскувати на користь держави, експертиза оцінила в 2,7 млн грн. Згідно з постановою апеляційного суду, весь вилучений у громадянки товар необхідно їй повернути», - підкреслили в прес-службі.

Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська на своїй сторінці у Facebook написала, що митниці виявили порушницю в міжнародному аеропорту «Одеса» в листопаді минулого року.

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«У судді апеляційного суду інша думка... Тепер ми змушені повернути дорогоцінні камені... Суд вирішив, що бурштин не належить до дорогоцінних каменів», - написала Марушевська.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2015 року в міжнародному аеропорту «Одеса» співробітники митниці виявили у валізі однієї з пасажирок близько 60 кг бурштину. Громадянка України, яка відбувала до Стамбула не задекларувала товар і скористалася режимом «зеленого коридору». Працівникам митниці вона повідомила, що у валізі везе лише особисті речі.