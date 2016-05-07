На Луганщині найближчим часом планується відновити роботу пункту пропуску в Золотому

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської ВЦА.

"Обласна влада ближчим часом планує відновити роботу автомобільного контрольного пункту в'їзду-виїзду в м. Золоте. Він, як відомо, був відкритий 31 березня, але у зв'язку з неможливістю протилежної сторони забезпечити перехід жителям області, які мали намір перетнути лінію розмежування, його роботу припинили того ж дня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Луганського губернатора Юрія Гарбуза, питання продовження роботи пункту в'їзду-виїзду в Станиці Луганській на постійній основі залишається у фокусі особливої уваги обласної влади.

З цією метою досягнута попередня домовленість з керівництвом Центру антитерористичної операції та всіма зацікавленими правоохоронними та державними органами.

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Разом з тим, Гарбуз зазначив, що робота всіх пунктів пропуску в Луганській області можлива лише за умови збереження безпеки і дотримання режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.