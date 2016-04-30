Пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу на травневі свята

Як повідомили у Державній прикордонній службі (ДПС), КПП працюватиме щодня з 7:00 до 17:30. "КПП був закритий з 8 квітня через загострення обстановки поблизу населеного пункту Станично-Луганське - незаконні збройні формування значно активізували обстріли в цьому районі. Тимчасове обмеження роботи КПП було направлене на забезпечення безпеки життя та здоров’я цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування", - зазначили у ДПС.

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За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в`їзду-виїзду, які працюють на лінії розмежування протягом минулої доби залишався інтенсивним.

"Кількість громадян, які перетинали лінію розмежування, залишилася практично на рівні попередньої доби, в той же час кількість автівок дещо збільшилася. Наразі досі не працюють КПП "Золоте" та "Новотроїцьке" - в них пропуск був тимчасово призупинений", - повідомили у службі.

Як повідомляв УНІАН, у період Великодніх та травневих свят продовжено час роботи КПП: з 30 квітня до 4 травня та з 7 до 9 травня режим роботи контрольних пунктів встановлено з 6.00 до 19.30.