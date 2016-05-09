Як у містах України проходять заходи до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом (фоторепортаж)

16:09, 09 травня 2016
Суспільство
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В Українських містах 9 травня відбулися урочисті заходи з нагоди 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Урочистості у Дніпропетровську / УНІАН

Зокрема, кореспонденти УНІАН побували на урочистостях в Полтаві, Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі та інших містах.

Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Полтаві
Урочистості у Полтаві /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Дніпропетровську
Урочистості у Дніпропетровську /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Львові
Урочистості у Львові /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН
Урочистості у Запоріжжі
Урочистості у Запоріжжі /  © УНІАН

Як повідомляв УНІАН, також урочистості з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом на офіційному рівні відбулися у Києві. Зокрема, тут відбулося покладання квітів до могили Невідомого солдата за участю перших осіб держави. Також у центрі столиці з нагоди річниці відбувся марш військових оркестрів.

При цьому у деяких містах не обійшлося без сутичок та затримань, зокрема, у столиці, Одесі та Харкові.

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