Як у містах України проходять заходи до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом (фоторепортаж)

Зокрема, кореспонденти УНІАН побували на урочистостях в Полтаві, Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі та інших містах.

Як повідомляв УНІАН, також урочистості з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом на офіційному рівні відбулися у Києві. Зокрема, тут відбулося покладання квітів до могили Невідомого солдата за участю перших осіб держави. Також у центрі столиці з нагоди річниці відбувся марш військових оркестрів.

При цьому у деяких містах не обійшлося без сутичок та затримань, зокрема, у столиці, Одесі та Харкові.