Як у містах України проходять заходи до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом (фоторепортаж)
16:09, 09 травня 2016Суспільство
1530 0
В Українських містах 9 травня відбулися урочисті заходи з нагоди 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.
Урочистості у Дніпропетровську / УНІАН
Зокрема, кореспонденти УНІАН побували на урочистостях в Полтаві, Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі та інших містах.
Як повідомляв УНІАН, також урочистості з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом на офіційному рівні відбулися у Києві. Зокрема, тут відбулося покладання квітів до могили Невідомого солдата за участю перших осіб держави. Також у центрі столиці з нагоди річниці відбувся марш військових оркестрів.
При цьому у деяких містах не обійшлося без сутичок та затримань, зокрема, у столиці, Одесі та Харкові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter