Український канал показав промову Симоненка про "неонацистів" при владі та "бандерівщину" (відео)

У своїй пропагандистській промові Симоненко згадав про "ленінські ідеї" та "Комуністичну партію", які, за його словами, і допомогли здобути перемогу у Другій світовій війні, передає ТСН.

При цьому нинішню українську владу Симоненко назвав "неонацистами, що прийшли до влади після збройного перевороту".

Окрім того, головний комуніст заявив, що "негідники із націоналістичної бандерівщини" паплюжать могили ветеранів війни.

Екс-нардеп також висміяв ідею проведення Дня пам'яті та примирення, звинувативши владу у перейменуванні вулиць, які були названі на честь героїв Другої світової війни.

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"З ким і чим примиритися? Нам пропонують помириться з поплічниками фашистів, поліцаями і зрадниками Батьківщини", - заявив Симоненко в ефірі телеканалу, директором якого є син політика Андрій.

Відеозвернення лідера українських комуністів також опубліковано на сайті партії "КПУ", де серед іншого зазначається, що комуністи продовжують діяльність, попри заборону.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою КПУ, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.