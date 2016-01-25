В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію

Як зазначають у відомстві, Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою КПУ, яка в судовому порядку намагалася оскаржити Правовий висновок Комісії з питань дотримання закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

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«Даний висновок встановив невідповідність діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам українського законодавства», - йдеться в повідомленні.

Вищий адміністративний суд встановив, що «касаційна скарга є необґрунтованою, а викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, оскільки заявник не наводить підстав, які б дозволили вважати, що суд неправильно застосував норми матеріального або процесуального права».

Дана ухвала Вищого адміністративного суду України оскарженню не підлягає.

Таким чином, адміністративні суди дійшли висновку, що доводи представників і адвокатів Комуністичної партії України не є обґрунтованими. Тобто остаточно підтвердили правомірність вищезгаданого Правового висновку та відповідно заборону КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території країни діяльності Компартії України.

Як зазначалось у позові, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

30 вересня 2015 р. Окружний адмінсуд Києва також за позовом Мін’юсту припинив діяльність Комуністичної партії України (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції у повному обсязі, заборонивши діяльність Комуністичної партії України.