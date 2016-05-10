У ДТП на Дніпропетровщині загинули дві жінки та дитина

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області, водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, рухаючись не введеною в експлуатацію дорогою, не надав перевагу автомобілю «ВАЗ 2104», який рухався по головній дорозі, та врізався у бокову частину автомобіля «ВАЗ».

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«В результаті ДТП пасажири автомобіля «ВАЗ», жителі Дніпродзержинська - 54-річна жінка, 25-річна дівчина та 6-річна дитина, загинули на місці. Окрім того, 33-річний водій цього ж автомобіля та його 27-річна пасажирка доставлені до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться в повідомленні.

Винуватцю ДТП вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водій автомобіля Mitsubishi затриманий в порядку ст. 208 КПКУ. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років.