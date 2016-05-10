На Луганщині заарештували інформатора бойовиків

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Золоте повідомляв по телефону представнику терористичної організації «ЛНР» відомості військового характеру з обмеженим доступом про озброєння, переміщення і місця дислокації підрозділів ЗСУ у Станично-Луганському районі.

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За даним фактом спільнику терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.