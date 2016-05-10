Львів’ян закликають не відвідувати міські парки у дні їх обробки від кліщів

Як повідомляє Zaxid.net, впродовж кількох днів у парках проводитимуть акарицидну обробку з метою мінімізації укусів кліщів.

Так, 11 травня від кліщів звільнятимуть лісопарк «Погулянка» (11:00 – 16:00), 12 травня – парк «Стрийський» (11:00 – 16:00), 13 травня –парк ім. Папи Римського Івана Павла II (Cихівський ліс, 11:00 – 16:00), 16 травня – парк «Залізна Вода» (11:00 – 16:00), 17 травня – парк «Левандівський» (11:00 – 16:00).

Сьогодні з 12:00 і до 17:00 проводилося очищення від кліщів парку «Високий замок».

Загальна територія, що буде охоплена обробкою, становить майже 60 тисяч квадратних метрів.

Аби запобігти можливому негативному впливу хімічного препарату на здоров’я відвідувачів парків, комунальне підприємство «Зелений Львів» встановить попереджувальні таблички, а території зелених зон обгородить сигнальними стрічками, за які заходити буде заборонено.

Обробку здійснюватиме Обласне комунальне підприємство «Профілактична дезінфекція».

Масштабну операцію зі знищення кліщів у львівських парках проводять вже другий рік. Однак якщо торік комунальники обробляли лише ті місця, де найчастіше ходять люди, то цього року вони планують пройтися зеленими зонами повністю.

Щоб знищити кліщів використовують отруту. «Це є «Циперметрин». На 10 літрів води йде 45 мілілітрів цього розчину. Це якраз та доза, яка знищує всіх кліщів», ― розповідає завідувач відділу комунального підприємства «Профдезінфекція» Володимир Лапунька.

Серйозно отруїтись випарами хімікатів, як запевняють екологи, відвідувачі парків не мали б. Але головний біль чи запаморочення можливі, тож поки триває знищення кліщів, вхід у зелені зони закритий.

Заходити у парки не рекомендують впродовж двох годин після обробки, після того прогулянки безпечні.