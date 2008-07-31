На Буковині у постраждалих районах спекулюють на гумових чоботах і харчах

На Буковині виявлені випадки спекуляції при продажу гумових чобіт у Новоселицькому районі, де найбільше затоплено сіл, а також завищеної вартості харчових продуктів у інших постраждалих районах краю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію поширила сьогодні Державна інспекція контролю за цінами у Чернівецькій області.

Так, на постраждалому від стихії „Калинівському ринку” в Чернівцях гумові чоботи зросли в ціні удвічі – до 80 грн. за пару.

За даними Департаменту економіки Чернівецької міськради, для подолання в області дефіциту гумових чобіт (гумаків), які вкрай необхідні мешканцям підтоплених районів, цими днями чернівецьке ТОВ «Розма» розпочало випускати їх у дві зміни. Ціни на це взуття підприємство підвищувати не має наміру. Одна пара гумаків в залежності від фасону коштує 34-42 грн.

Водночас, як повідомила УНІАН начальник Головного фінансового управління ОДА, заступник керівника обласного штабу з ліквідації наслідків стихії Єлизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК, в Чернівецькій області підприємців, які спекулюватимуть товарами у постраждалих районах Буковини, “ловитимуть мобільні групи”.

За її словами, до таких мобільних груп входитимуть представники Держінспекції з контролю за цінами, правоохоронці, податківці, представники місцевої влади.

Як зазначила Є.ПУШКО-ЦИБУЛЯК, до обласного штабу надходять сигнали, що в окремих потерпілих районах „нечисті на руку ділки” намагаються продавати продукти за завищеними цінами. Вона пообіцяла, що за кожен такий випадок підприємців-порушників цінової дисципліни притягатимуть до відповідальності, та закликала буковинців повідомляти про такі факти на «гарячий телефон» обласного штабу.

Є.ПУШКО-ЦИБУЛЯК зазначила, що мобільні групи доберуться до кожного населеного пункту, а там, де зруйновані дороги, для їх доставки навіть використають гелікоптери.

Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК вже на другий день стихії заявив, що у місті, окрім контрольних заходів, з метою недопущення спекуляції продуктами, у першу чергу овочами, фруктами, тваринницькою продукцією, буде організовано завезення на ринки гуртових партій продуктів з інших регіонів України, створено пільгових умов для таких реалізаторів.