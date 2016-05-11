За тиждень на обліку в Мінсоцполітики стало на 3 тисячі переселенців менше

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 438 663 сім'ї з Донбасу та Криму, тоді як станом на 4 травня кількість таких сімей становила 1 441 324.

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Понад 821 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 767 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 1,16 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 4 травня на обліку перебував 1 млн 783 тис. 361 внутрішній переселенець з Донбасу та Криму. Незважаючи на численні заяви екс-міністра соціальної політики Павла Розенка про масштабні порушення у сфері виплат переселенцям, їх кількість практично не зменшується.

Зокрема, за словами Розенка, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. Водночас після перевірок СБУ не відбулося корекції кількості зареєстрованих переселенців. Так, за даними Мінсоцполітики, в Україні станом на 29 лютого поточного року на обліку перебувало 1 млн 745 тис. 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму. При цьому на 14 березня їх кількість скоротилася до 1 млн 744 тис. 788 осіб, а на 4 квітня зросла до 1 млн 760 тис. 972 осіб.

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Павло Розенко на посаді віце-прем'єр-міністра заявляв, що на сьогодні людина може отримувати соціальну допомогу від України, в тому числі пенсію, тільки якщо вона постійно проживає на території, підконтрольній українській владі. Відновлення соціальних виплат на окупованій території України можливе тільки після повного виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності країни.