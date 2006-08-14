Харків’янин продавав на ринку понад 4 тис. комп’ютерних вірусів

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області спільно з представниками відділу Державної служби по боротьбі з економічними злочинами затримали 24-річного харків’янина, який на одному зі спеціалізованих ринків займався реалізацією та збутом комп’ютерних вірусних програм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, ці програми призначалися для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку. Загалом понад 4 тис. одиниць «вірусів», «системних хробаків», «троянських» програм.

Слідчим відділом УСБУ стосовно громадянина України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу України («розповсюдження та збут шкідливих програмних та технічних засобів для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж зв’язку»).