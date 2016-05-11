Оприлюднення списку акредитованих у "ДНР" журналістів розслідуватиме поліція Києва

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, "на одному з інтернет-ресурсів невідомі особи" оприлюднили персональні дані журналістів, які нібито отримували акредитацію у так званих "ЛНР" і "ДНР".

Зазначені дії призвели до негативних наслідків, зокрема надходження погроз журналістам у зв’язку з виконанням ними професійної діяльності.

За цим фактом сьогодні прокуратура Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

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Проведення досудового розслідування доручено Головному управлінню Національної поліції в Києві. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня сайт "Миротворець" опублікував персональні дані українських та західних журналістів, які були акредитовані у так званих "ДНР" та "ЛНР". У цій базі даних міститься телефони та електронні адреси більш ніж 4 тисяч журналістів.

Представники журналістської спільноти висловили обурення оприлюдненням цих даних.