Оприлюднення списку акредитованих у "ДНР" журналістів розслідуватиме поліція Києва
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті персональних даних журналістів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Як зазначається в повідомленні, "на одному з інтернет-ресурсів невідомі особи" оприлюднили персональні дані журналістів, які нібито отримували акредитацію у так званих "ЛНР" і "ДНР".
Зазначені дії призвели до негативних наслідків, зокрема надходження погроз журналістам у зв’язку з виконанням ними професійної діяльності.
За цим фактом сьогодні прокуратура Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
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Проведення досудового розслідування доручено Головному управлінню Національної поліції в Києві. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня сайт "Миротворець" опублікував персональні дані українських та західних журналістів, які були акредитовані у так званих "ДНР" та "ЛНР". У цій базі даних міститься телефони та електронні адреси більш ніж 4 тисяч журналістів.
Представники журналістської спільноти висловили обурення оприлюдненням цих даних.