"Злив" даних акредитованих в "ДНР" журналістів: посол ЄС закликає Київ втрутитися





Публікація даних акредитованих в "ДНР" та "ЛНР" журналістів порушує міжнародні норми та законодавство України. Про це заявив посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський, пише "Європейська правда".

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"Я занепокоєний повідомленням про те, що деякі українські веб-сайти опублікували персональні дані тих журналістів, що отримали акредитацію у так званих "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у відповіді посла на запит видання.

"Ці дії (публікація детальної інформації про журналістів – ред.) порушують міжнародні стандарти захисту персональних даних, а також не відповідають українському Закону про захист персональних даних, а також наражають на ризик самих журналістів. Я наполегливо закликаю українську владу забезпечити, щоби цей контент став недоступним", - підкреслив Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня сайт "Миротворець" опублікував персональні дані українських та західних журналістів, які були акредитовані у так званих "ДНР" та "ЛНР". У цій базі даних міститься телефони та електронні адреси більш ніж 4 тисяч журналістів.

Представники журналістської спільноти та омбудсмен Валерія Лутковська вже висловили обурення оприлюдненням цих даних.