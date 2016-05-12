Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на запобіжний захід меру Вишгорода

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання було призначено на 12.45, але з невідомих причин не могло розпочатися протягом понад 2 годин. І як тільки воно розпочалося, одному із суддів колегії стало зле, через що судове засідання було завершено.

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Наступне засідання має відбутися 30 травня о 13.00.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня СБУ заявила про затримання мера Вишгорода, який нібито вимагав хабар у 1 млн євро, і п’ятьох посередників.

За даними правоохоронців, він вимагав хабар від представника будівельної компанії за не розірвання договору на оренду ділянки та не створення перешкод під час забудови мікрорайону.

17 квітня Печерський райсуд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

18 квітня за Момота було внесено заставу.

За інформацією голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана, 2,585 млн грн внесла дружина лідера депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді Ярослава Москаленка. Ще 1,4 млн грн вніс народний депутат Юрій Дерев’янко - один з лідерів партії "Воля", від якої балотувався Момот. 1 млн грн вніс керівник тресту "ПівденАтомЕнергоБуд" Сергій Костирко. Ще 15 тис. грн, за даними Горгана, внесли "небайдужі жителі Вишгорода через рахунок Марини Момот - дружини мера".

19 квітня після внесення застави Момота випустили із СІЗО.