Блокування сайту Крим.Реалії в РФ та окупованому Криму: керівник ресурсу прокоментував заборону

Журналіст наголосив, що російські органи не попереджали офіційно ні сайт, ні Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода загалом, що мають претензії до змісту публікацій, перш ніж у середу почали блокувати доступ до нього і у Криму, і в Росії, передає Крим. Реалії.

Раніше в четвер із засудженням блокування сайту Крим.Реалії в окупованому Криму і в Росії виступило керівництво Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода. "Це акт агресії, використаний під обурливим приводом екстремізму задля запровадження цензури проти Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода і унеможливлення доступу аудиторії в Росії і у Криму до отримання правди про анексію… Ми засуджуємо це як зазіхання на роботу Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода і право громадян на отримання вільного доступу до інформації", – заявив віце-президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Ненад Пеїч.

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Цього ж дня встановлена у Криму Росією прокуратура заявила, що визнала сайт Крим.Реалії таким, що "систематично вміщує публікації екстремістського спрямування, спрямовані на розпалювання міжнаціональної й міжетнічної ворожнечі", і, зокрема, "здійснює інформаційний супровід дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії, пропаганду проведення так званої "громадянської блокади Криму".

Генеральна прокуратура Росії підтримала позицію російської прокуратури Криму й підготувала вимогу обмежити доступ до сайту до російської Федеральної служби нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, відомої як "Роскомнагляд", і нині доступ до сайту заблокований.

Нагадаємо, 12 травня сайт проекту Крим. Реалії, що є філією українського підрозділу Радіо Свобода, почали блокувати в Росії.