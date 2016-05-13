В СБУ заявили, що сайт Львівської ОДА зламало хакерське угруповання "ДНР"

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби управління СБУ у Львівській області Мирослава Клячківська.

"Встановлено, що хакерську атаку здійснили з тимчасово окупованої території Донецької області хакери з угруповання "Спрут", яке вже двічі атакувало сторінку Львівської ОДА", – повідомила Клячківська.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації).

На сьогодні відновлено роботу сторінок Львівської ОДА в соцмережах "Facebook" і "Twitter". Сайт Львівської ОДА досі не працює.

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Як повідомляв УНІАН, зранку 11 травня відвідувачі офіційної веб-сторінки Львівської ОДА побачили розміщені там постери с двоголовим орлом і написи "Львовская область поздравляет ДНР с Днем Республики!". На сторінці ОДА у Фейсбук також було розміщене привітання на адресу так званої "ДНР" російською мовою та логотип "Спрут". А на сторінці ОДА у мережі Twitter зловмисники опублікували відео, на якому людина в масці розповідає про "нацистів" в Україні та "обстріли мирних мешканців" на Донбасі.

Раніше хакерські атаки на сайт ОДА здійснювались 23 квітня 2016 року та 19 серпня 2015 року.

У минулому році правоохоронці разом з IT-спеціалістами визначили, що хакерська атака на сайт була здійснена з території окупованого Криму.