З Харкова в Генічеськ курсуватиме додатковий потяг

Поїзд курсуватиме з 3 червня до 20 вересня відправленням з Харкова по непарних числах, із Генічеська – по парних числах.

У перший рейс поїзд вирушить 3 червня з Харкова о 20:25 і прибуде на кінцеву зупинку о 04:55. У зворотному напрямку з Генічеська поїзд відправиться 4 червня о 06:30 і прибуде до Харкова о 14:40, передає прес-служба ПАТ «Укрзалізниця»

Читайте такожЗ 25 жовтня з'явиться додатковий поїзд Київ-Костянтинівка

Маршрут поїзда пролягатиме через Лозову, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь, Якимівку, Новоолексіївку.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Попередній продаж квитків відкрито.