З Харкова в Генічеськ курсуватиме додатковий потяг
13:42, 13 травня 2016Суспільство
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Для забезпечення потреб пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період ПАТ «Укрзалізниця» призначило курсування додаткового нічного швидкого поїзда № 259/260 Харків – Генічеськ.
У перший рейс поїзд вирушить 3 червня / УНІАН
Поїзд курсуватиме з 3 червня до 20 вересня відправленням з Харкова по непарних числах, із Генічеська – по парних числах.
У перший рейс поїзд вирушить 3 червня з Харкова о 20:25 і прибуде на кінцеву зупинку о 04:55. У зворотному напрямку з Генічеська поїзд відправиться 4 червня о 06:30 і прибуде до Харкова о 14:40, передає прес-служба ПАТ «Укрзалізниця»
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Маршрут поїзда пролягатиме через Лозову, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь, Якимівку, Новоолексіївку.
У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Попередній продаж квитків відкрито.
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