Джамала: Виступ Росії на Євробаченні дуже продуманий

Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

"Пісня Лазарєва дуже продумана з точки зору всіх цих рецептів хіта, математично виміряно, на якій хвилині й секунді повинен бути приспів, і як він має звучати, але на жаль, мене програмна музика мало цікавить. Я більше люблю дивне - ось мені більше грузини подобаються", - розповіла Джамала.

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Як повідомляв УНІАН, кримськотатарська виконавиця, яка представляла Україну на «Євробаченні-2016» Джамала (Сусана Джамаладінова) 12 травня пройшла до фіналу міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться в Стокгольмі 14 травня. Вона виступає з піснею «1944», яка присвячена депортації кримських татар з Криму.