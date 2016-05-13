В харківському парку "оселилися" два гноми

19:16, 13 травня 2016
Суспільство
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Нові цікаві пам'ятки продовжують і далі з'являтися в харківському Діснейленді. 

гномы / izvestia.kharkov.ua

Про це повідомляє izvestia.kharkov.ua.

Відсьогодні центральну вежу парку Горького прикрашають казкові персонажі - два гноми. Вони, за словами адміністрації парку, будуть відраховувати для харків'ян точний час.

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Казкові герої заввишки понад півтора метри. У Центральному парку культури і відпочинку імені Горького з'явилися нові прикраси. Казкові герої разом із дзвіницею розташувалися на даху нової будівлі. Біля колеса огляду. 
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