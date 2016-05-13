В харківському парку "оселилися" два гноми

Про це повідомляє izvestia.kharkov.ua.

Відсьогодні центральну вежу парку Горького прикрашають казкові персонажі - два гноми. Вони, за словами адміністрації парку, будуть відраховувати для харків'ян точний час.

Читайте такожУ Харкові місцеві жителі пропонують ввести комендантську годину

Казкові герої заввишки понад півтора метри. У Центральному парку культури і відпочинку імені Горького з'явилися нові прикраси. Казкові герої разом із дзвіницею розташувалися на даху нової будівлі. Біля колеса огляду.