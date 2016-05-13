Естонія передала Україні конфіскований на кордоні з РФ стародавній меч (фото)

Як інформує прес-служба Міністерства культури України, урочиста церемонія передачі-отримання меча відбулася 12 квітня у Центрі української культури у Таллінні.

«Вчора естонська сторона урочисто передала українській делегації Меч Вікінга у межах співпраці країн-учасниць Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 року. Поверненню цієї цінності до України ми сердечно завдячуємо естонській стороні, яка затримала передачу меча до Росії. Зі свого боку Україна надала докази про те, що знайдений меч був незаконно вивезений з території України. Важливо, що такий шляхетний крок дружньої Естонії продовжує нашу співпрацю у час, коли ми прагнемо до євроінтеграції», - зазначив начальник управління музейної справи та культурних цінностей Мінкультури Василь Рожко.

Він також повідомив, що надалі раритетний меч буде переданий Національному науково-дослідному реставраційному центру України для проведення експертизи та реставраційних робіт, після чого меч передадуть до Музейного фонду України і він буде представлений до широкого огляду.

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