Джамала виступить у Львові за тиждень після "Євробачення"
22:44, 13 травня 2016Суспільство
381 0
За тиждень після фіналу "Євробачення" у Стокгольмі львів'яни зможуть послухати Джамалу наживо.
Джамала виступить у Львові / Фото УНІАН
У Львові 21 травня відбудеться сольний концерт Джамали "на біс". Про це пише Zik.
Читайте такожДжамалу нагородили за рядок з пісні "1944" (відео)
Оскільки місяць тому концерт Джамали у Львові мав великий успіх, організатори вирішили його повторити.
"Концерт 21 травня у Львові буде клубного формату, – розповідає Джамала. – Обожнюю такі виступи – коли публіка слухає стоячи, почуває себе вільнішою, розкутішою, може танцювати".
Нагадаємо, Джамала пройшла у фінал "Євробачення", який відбудеться в суботу, 14 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter