Джамала виступить у Львові за тиждень після "Євробачення"

У Львові 21 травня відбудеться сольний концерт Джамали "на біс". Про це пише Zik.

Читайте такожДжамалу нагородили за рядок з пісні "1944" (відео)

Оскільки місяць тому концерт Джамали у Львові мав великий успіх, організатори вирішили його повторити.

"Концерт 21 травня у Львові буде клубного формату, – розповідає Джамала. – Обожнюю такі виступи – коли публіка слухає стоячи, почуває себе вільнішою, розкутішою, може танцювати".

Нагадаємо, Джамала пройшла у фінал "Євробачення", який відбудеться в суботу, 14 травня.