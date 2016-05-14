На Одещині десятки фур перекрили трасу Київ-Одеса

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, таким чином водії вантажних машин висловлюють свій протест, не бажаючи проходити ваговий контроль.

«Вчора жителі села Палієве Біляївського району кілька годин перекривали дорогу, що веде через цей населений пункт, оскільки через нього курсували вантажівки, об'їжджаючи ваговий контроль», - сказали в главку, додавши, що 13 травня із селянами вели переговори представники місцевої влади.

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За даними поліції, водії, які сьогодні перекрили трасу, не бажають проїжджати ваговий комплекс, оскільки їхні машини перевантажені, і вони будуть змушені платити штрафи.

За даними волонтера Максима Магери, який прибув на місце події, всі смуги траси в напрямку до Одесі заблоковано, об'їжджати фури доводиться по зустрічній смузі. На трасі утворилася величезна транспортна пробка.

Як заявляють водії, вони не знали про запровадження кілька днів тому вагового контролю для вантажівок, і в зв'язку з цим «взяли зайву вагу».

На місці перебувають представники Національної поліції та громадські діячі, які намагаються врегулювати проблему.

Як повідомляв УНІАН, у рамках спільного плану дій Державної служби України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»), "Укравтодору" і Національної поліції з 10 травня цього року в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях розпочали роботу додаткові групи інспекторів "Укртрансбезпеки" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, пересувні габаритно-вагові комплекси встановлені на шляхах руху транспорту в напрямку морських торговельних портів і терміналів усіх форм власності.

Контроль відновлено з метою захисту дорожнього покриття від перевантажень. За оцінками Мінінфраструктури, понад 30% вантажівок пересуваються українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.