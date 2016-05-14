У Мар'їнці дві жінки підірвалися на розтяжці

Як повідомляє Мар’їнське відділення Волноваського відділу поліції, місцеві жительки - дві сусідки 1955 і 1963 років народження - пішли виносити сміття і натрапили на розтяжку.

Поранених жінок побачили городяни, які й викликали швидку допомогу. Постраждалі госпіталізовані до лікарні міста Курахове з численними поверхневими осколковими пораненнями черевної порожнини, верхніх і нижніх кінцівок. За попередньою інформацією, стан жінок нетяжкий, стабільний.

Проводяться всі необхідні слідчі дії, з'ясовуються обставини події.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.15, ч. 2 ст.115 (замах на умисное вбивство).

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