Україна та США підпишуть Угоду про співпрацю в митній сфері

Як повідомляє посольство України у США, про це йшлося на зустрічі посла України в США Валерія Чалого з міністром внутрішньої безпеки США Дже Джонсоном, керівником Митної та прикордонної служби США Гілом Керліковске та помічником керівника Митної та прикордонної служби США з міжнародних питань Марком Кумансом.

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Зазначається, що сторони обговорили порядок денний візиту в Україну цього місяця Керліковске та важливість підписання в ході візиту Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом США про взаємну допомогу в митних справах, яка стане важливим інструментом запобігання митних правопорушень.

Також співрозмовники обговорили результативність проведення спільних тренувальних програм та передачу американською стороною обладнання для потреб українських митників і прикордонників. Зокрема, було відзначено успішне проведення українськими прикордонниками спецоперації зі знайдення колекції з 17 цінних картин, викрадених з музею італійського міста Верона. Співрозмовники зазначили, що успіх спецоперації є результатом українсько-американської співпраці в прикордонній та митній сферах.

У ході бесіди сторони високо оцінили внесок українських прикордонників у захист кордонів та збереження миру на європейському континенті.

Чалий подякував за надану Сполученими Штатами експертну та технічну допомогу Україні в митній та прикордонній сферах та наголосив на важливості продовження зазначеної підтримки у контексті російської агресії проти України.

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Як повідомляв УНІАН, уряд США заявив про готовність виділити 4 млн дол. на дворічний проект реформування української митниці.

Рішення про залучення іноземних менеджерів на митниці було ухвалено урядом України навесні 2015 року, а 11 лютого 2016 року Кабінет міністрів ухвалив Концепцію щодо залучення міжнародних компаній - радників до реформування митниць.