Джамала сьогодні повертається в Україну

10:13, 15 травня 2016
Суспільство
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Українська співачка Джамала, яка перемогла на конкурсі "Євробачення-2016", сьогодні повертається в Україну.

REUTERS

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Вона прибуде в аеропорт "Бориспіль" о 18:35.

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Нагадаємо, представниця від України Джамала отримала перше місце у фіналі "Євробачення-2016", друге місце посіла співачка Демі Їм від Австралії. Третє місце отримав російський співак Сергій Лазарєв.

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