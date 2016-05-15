У Житомирі вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж, заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій Житомирської облдержадміністрації Ольга Григор'єва, духовенство, родичі похованих на місці Пам'ятного знаку жертв репресій, журналісти та житомиряни, а також члени громадських організацій та культурних товариств.

Читайте такожУ Житомирі відбувся мітинг з нагоди річниці початку Євромайдану, у Львові активісти запалили свічки (фото)

Панахиду за загиблими в часи репресій відслужив клірик Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП Житомира отець Павло. Присутні на заході покали квіти до Пам'ятного знаку жертвам політичних репресій 1937-1938 років та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Після цього учасникам заходу надали можливість висловитися у “ вільний мікрофон”.У виступах на урочистостях, серед іншого, прозвучало, що житомиряни повинні пам'ятати жертв політичних репресій, не допустити повторення цих репресій у майбутньому, а також спорудити на місці сьогоднішнього зібрання Меморіал пам'яті.

Також сьогодні у Житомирі приспущено Державний прапор України на спорудах органів державної влади, установах та організаціях та обмежено проведення розважально-концертних та спортивних заходів.

Указом президента України № 431/2007 від 21 травня 2007 року «Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років», в Україні встановлено День пам`яті жертв політичних репресій, який відзначається щороку у третю неділю травня.