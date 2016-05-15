Одеську трасу розблокували

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

«Перша, маленька, але перемога! Одеська траса розблокована повністю. Водії фур чемно проходять ваговий контроль. Якщо вага перевищує допустимі норми - платять штраф і розвантажують один автотранспорт на декілька прямо на місці», - написав він.

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Також Омелян повідомив, що з 16 травня ваговий контроль вводиться на дорогах у Миколаївській та Херсонській областях.

«Очільник Миколаївської області провів нараду з трансінспекцією і правоохоронними органами. Завтра починаємо посилений контроль там, а також у Херсонській області», - написав міністр.

Він також наголосив, що закон один для всіх, і водії вантажівок мають дотримуватися норми у 40 тонн.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 травня, в Одеській області далекобійники перекрили десятками фур трасу Київ-Одеса, протестуючи проти вагового контролю.

За даними поліції, водії, які перекрили трасу, не хотіли проїжджати через ваговий комплекс, оскільки їхні машини перевантажені, і вони були б змушені платити штрафи.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, пересувні габаритно-вагові комплекси встановлені на шляхах руху транспорту в напрямку морських торговельних портів і терміналів усіх форм власності.

Контроль відновлено з метою захисту дорожнього покриття від перевантажень. За оцінками Мінінфраструктури, понад 30% вантажівок пересуваються українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.