В Одесі розстріляли автомобіль, вбито правозахисника - поліція
23:59, 15 травня 2016Суспільство
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В Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї, внаслідок чого було вбито правозахисника.
На місці працює слідчо-оперативна група / od.npu.gov.ua
Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП в Одеській області.
"Попередньо, двоє зловмисників на вулиці Красні зорі в Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї. Внаслідок було вбито правозахисника", - йдеться в повідомленні.
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На місці працює слідчо-оперативна група.
Зазначається, що зловмисники втекли на автомобілі темного кольору. Введено план «Перехоплення».
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