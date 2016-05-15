В Одесі розстріляли автомобіль, вбито правозахисника - поліція

23:59, 15 травня 2016
Суспільство
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В Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї, внаслідок чого було вбито правозахисника.

od.npu.gov.ua

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП в Одеській області.

"Попередньо, двоє зловмисників на вулиці Красні зорі в Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї. Внаслідок було вбито правозахисника", - йдеться в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група.

Зазначається, що зловмисники втекли  на автомобілі темного кольору. Введено план «Перехоплення».

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