В Одесі розстріляли автомобіль, вбито правозахисника - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП в Одеській області.

"Попередньо, двоє зловмисників на вулиці Красні зорі в Одесі розстріляли автомобіль «Лексус» з автоматичної зброї. Внаслідок було вбито правозахисника", - йдеться в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група.

Зазначається, що зловмисники втекли на автомобілі темного кольору. Введено план «Перехоплення».