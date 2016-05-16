У Швеції запропонували Україні допомогу в організації Євробачення-2017

Про це йшлося під час зустрічі у Стокгольмі з міністром культури України Євгеном Нищуком, повідомляє прес-служба Мінкульту в Facebook.

Вона ще раз привітала Україну з перемогою на Євробаченні-2016 і запропонувала всесторонню допомогу в організації на належному рівні конкурсу, що за правилами наступного року відбудеться в Україні.

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Шведський міністр висловила готовність до співробітництва і повідомила, що Швеція готова направити до України своїх спеціалістів задля впровадження в українських реаліях їх нововведень, які вже отримали позитивний резонанс.

«Я, звісно, як міністр підтримую музеї та театри, але також ми на державному рівні підтримуємо незалежних артистів, активну громадськість. Навіть таких, що можуть нас критикувати. Часом це може стосуватися навіть їх виживання чи створення умов для творчості. Така підтримка для них часом дуже важлива, нам же, як державному органу, це дає можливість розширити наші діапазони співпраці, а мистецтву – бути ще більш широко розповсюдженим», - зазначила Аліс Ба Кунке.

Також шведський міністр висловила свою стурбованість подіями на сході України та активізацією роботи спец-служб певних країн, що всіляко намагаються дискредитувати Україну.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2016», що відбувся в суботу в Стокгольмі, перемогу здобула представниця України Джамала з піснею «1944».

Про бажання прийняти у себе Євробачення-2017 вже заявили три українських міста: Київ, Одеса та Дніпропетровськ.