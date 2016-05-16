Датське журі "помилково" нарахувало бали Джамалі - ЗМІ

Про це пише датське видання BT.dk.

Зокрема, ​​Хейк неправильно зрозуміла, як судді повинні оцінювати виступи.

За словами Хейк, вона переплутала систему оцінювання і дала Джамалі 12 балів, які хотіла віддати австралійській виконавиці. При цьому Україні Хейк не збиралася давати жодного балу. Помилку Хейк усвідомила лише наступного дня.

Журі мало розподілити учасників з 1 по 26 місце, де на перше поставити найкращий виступ, а на останнє - найгірший. Однак, Хейк каже, що їй "здалося логічним", що таким чином вона проставляє бали учасникам, тому й поставила Австралію на 26 місце.

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"Це моя найбільша помилка , і я визнаю це чесно", — сказала вона.

Хейк відзначила, що відчуває полегшення від того, що її помилка не вплинула на результати конкурсу.

Тим не менше, помилка датського журі у підсумку не впливає на кінцевий результат, і перша трійка конкурсантів залишається на своїх місцях.

За даними сайту eurovisionworld.com, якщо, теоретично, перерахувати голоси членів журі Данії, тобто відняти бали датського журі усім країнам, які їх отримали, і розподілити вже у правильному порядку, тоді Україна набирає у підсумку 522 бали (замість 534, які офіційно визнані переможними), Австралія - 513 (511), Росія - 494 (491).

Відзначимо, що таку помилку допустила лише один член журі з п'яти. Інші чотири поставили Джамалі хороші бали, що й забезпечило високий результат. Нагадаємо, що Україна за результатами голосування датського журі отримала 12 балів, Австралія - 10.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.