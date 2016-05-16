Датське журі "помилково" нарахувало бали Джамалі - ЗМІ
Член журі "Євробачення-2016" від Данії Хільда Хейк заявила, що "помилилася", віддавши найвищу оцінку Україні замість Австралії.
Про це пише датське видання BT.dk.
Зокрема, Хейк неправильно зрозуміла, як судді повинні оцінювати виступи.
За словами Хейк, вона переплутала систему оцінювання і дала Джамалі 12 балів, які хотіла віддати австралійській виконавиці. При цьому Україні Хейк не збиралася давати жодного балу. Помилку Хейк усвідомила лише наступного дня.
Журі мало розподілити учасників з 1 по 26 місце, де на перше поставити найкращий виступ, а на останнє - найгірший. Однак, Хейк каже, що їй "здалося логічним", що таким чином вона проставляє бали учасникам, тому й поставила Австралію на 26 місце.
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"Це моя найбільша помилка , і я визнаю це чесно", — сказала вона.
Хейк відзначила, що відчуває полегшення від того, що її помилка не вплинула на результати конкурсу.
Тим не менше, помилка датського журі у підсумку не впливає на кінцевий результат, і перша трійка конкурсантів залишається на своїх місцях.
За даними сайту eurovisionworld.com, якщо, теоретично, перерахувати голоси членів журі Данії, тобто відняти бали датського журі усім країнам, які їх отримали, і розподілити вже у правильному порядку, тоді Україна набирає у підсумку 522 бали (замість 534, які офіційно визнані переможними), Австралія - 513 (511), Росія - 494 (491).
Відзначимо, що таку помилку допустила лише один член журі з п'яти. Інші чотири поставили Джамалі хороші бали, що й забезпечило високий результат. Нагадаємо, що Україна за результатами голосування датського журі отримала 12 балів, Австралія - 10.
Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.