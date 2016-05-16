У Франції збирають підписи за звільнення коментатора Євробачення, яка агітувала голосувати за Джамалу
На сервісі електронних петицій Avaaz з'явилася онлайн-петиція з вимогою звільнити з роботи ведучу Маріан Джеймс (Marianne James), яка коментувала конкурс "Євробачення-2016" у прямому ефірі телеканалу France 2.
Автор петиції з нетиповим для Франції прізвищем Іванцевич вимагає звільнити ведучу й заборонити їй роботу в державних ЗМІ Франції, передає "ЄвроПравда".
"Поведінка ведучої суспільного телеканалу France 2 під час пісенного конкурсу Євробачення-2016 була "обурливою" й "епатажною", – йдеться в тексті петиції.
Автор клопотання стверджує, що протягом всього шоу ведуча дозволяла собі недоречні коментарі, які були "вульгарними і образливими", особливо щодо Росії та її президента Володимира Путіна.
"Це аморальна поведінка і політизація культурного заходу з метою звинуватити цілий народ однієї з країн Європи є просто неприпустимим", – продовжується у тексті петиції.
На думку автора петиції, Маріан Джеймс, яка працює за кошти платників податків Франції, завдала непоправної шкоди іміджу держави Франція, і тому телеканал повинен її звільнити.
"Ми просимо роботодавця негайно почати процедуру звільнення (журналістки) за негідну поведінку і за те, що вона завдала серйозної шкоди іміджу Франції і французів у всьому світі", – така основна вимога автора петиції.
Зазначимо, що на цей момент під петицією вже є 681 підпис.
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Нагадаємо, під час конкурсу ведуча Маріан Джеймс (Marianne James), яка коментувала конкурс у прямому ефірі телеканалу France 2, проявила себе прихильницею України.
Вона відверто агітував глядачів "не забути проголосувати за Україну" і кілька разів наголосила, як її вразила українська виконавиця та її історія.
Коли оголосили результати, Маріан щиро раділа перемозі українки, а згодом, коли на екрані з'явився розчарований Сергій Лазарєв, ведуча саркастично запитала: "Бідний хлопець! Тепер Володимир (Путін) вишле його в ГУЛАГ?"