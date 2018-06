"Євробачення - 2016": Джамала отримала вже другу нагороду (фото)

Про це йдеться на офіційній сторінці Джамали в Facebook.

Читайте такожУ Стокгольмі проходить фінал "Євробачення-2016" (пряма трансляція)

"Щойно отримала премію Marcel Bezencon Award - Best artistic performance (Кращий виступ) на думку коментаторів", - сказано в повідомленні.

Як відомо, напередодні її пісня "1944" отримала нагороду EUROSTORY AWARD 2016 - за кращий рядок в конкурсній пісні в цьому році. Переможців визначало професійне журі письменників. Журі таким чином відзначило рядок "You think you are gods, but everyone dies" ("Ви вважаєте себе богами, але всі вмирають").

О 22:00 сьогодні у Стокгольмі розпочався пісенний конкурс "Євробачення-2016".

Читайте такожФінал "Євробачення-2016": Букмекери визначили оновлену десятку лідерів (відео)

Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу борються представники 26 країн - за 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеції як переможець минулорічного конкурсу і країни "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступлять артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.

Очікується, що після учасників конкурсу на сцені "Євробачення" виступить також американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк.

Як прогнозували букмекери, найбільші шанси на перемогу в цьому році у представника Росії Сергія Лазарєва. Джамалу також чекає місце в першій 5-ці.