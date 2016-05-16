Кримські окупанти заговорили про "повернення Джамали на історичну батьківщину"

Так, "віце-прем'єр" окупаційного так званого уряду Криму Георгій Мурадов заявив, що "Джамалі слід змінити громадянство з українського на російське і повернутися на історичну батьківщину", повідомляє ТАСС.

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"Тривалі теми депортації повинні бути закінчені, потрібно повертатися. Ми завжди радіємо, вітаємо і думаємо, що серед отриманих нею російських голосів багато людей з числа кримських татар, які у нас в Криму проживають", - заявив представник окупаційної влади.

Як повідомляв УНІАН, представниця України Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" у Швеції з піснею "1944". На другому місці виявилася Австралія, на третьому - Росія.