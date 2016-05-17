У Харкові з'явиться кедровий гай

Захід відбудеться о 12-00 у неділю, 22 травня, в рамках акції "Посади дерево", повідомили у прес-службі парку.

Планується посадити близько 30 саджанців сосни кедрової. Таким чином харків'яни відновлять кедровий гай, який знищили під час окупації Харкова в 1942-м.

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Забронювати саджанець кедрової сосни можна буде в четвер-п'ятницю з 10:00.