У Харкові з'явиться кедровий гай
16:47, 17 травня 2016Суспільство
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На вихідних у харківському Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького висадять кедровий гай.
Планується посадити близько 30 саджанців сосни кедрової / sq.com.ua
Захід відбудеться о 12-00 у неділю, 22 травня, в рамках акції "Посади дерево", повідомили у прес-службі парку.
Планується посадити близько 30 саджанців сосни кедрової. Таким чином харків'яни відновлять кедровий гай, який знищили під час окупації Харкова в 1942-м.
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Забронювати саджанець кедрової сосни можна буде в четвер-п'ятницю з 10:00.
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